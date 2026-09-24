Bolvadin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105.’nci yılı coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Tören, Kaymakam Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda, Bolvadin'in milli mücadeledeki tarihi rolü ve dayanışma ruhu vurgulandı.

Törenin ardından kutlama programı Kestemet Şehitliği'nde devam etti. Şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak aziz şehitler için dualar edildi.

Program, 105 yıl önce vatan toprakları uğruna canlarını feda eden kahramanların rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.