Bolvadin\'in Gece Görselleri Sosyal Medyada İlgi Gördü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün batımının ardından dron ile havadan çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden biri olan Bolvadin ilçesi, gündüz olduğu kadar geceleri de ayrı bir güzel. Dron ile havadan çekilen görüntülerde cadde ve sokaklardaki ışık yansımaları görsel güzellik oluştururken, mahyaları yanan camiler ise görüntülere ayrı bir güzellik kattı. İlçenin ışıklar içerisindeki görüntüsü özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. - AFYONKARAHİSAR