Bolvadin\'in Güzellikleri Dron İle Görüntülendi

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün batımından hemen sonra dron ile çekilen ışıklar içindeki görüntüsü görenleri mest etti.

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden birisi olan Bolvadin ilçesi gündüz olduğu kadar gecede ayrı bir güzel. Planlı yapılaşması ile dikkat çeken ilçenin dron ile havadan çekilen ışıklar içindeki görüntüsü özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cadde ve sokaklardaki ışık yansımaları ise görüntüye ayrı bir güzellik kattı. - AFYONKARAHİSAR