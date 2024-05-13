Borçka Belediye Çalışanı Çoruh Nehri\'ne Düşen Karacayı Kurtardı

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh Nehri'ne düşen karacayı, Borçka Belediye Çalışanı Serdar Korkmaz kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi Köroğlu Mevkinde yaban hayvanlarından ya da köpeklerden koktuğu tahmin edilen karaca Çoruh Nehrin'e düştü. Çoruh Nehri'nden çıkmaya çalışan ve başaramayan karacayı gören Borçka Belediyesi çalışanlarından Serdar Korkmaz, tereddüt etmeden nehrin soğuk sularına girdi. Karacayı yakalamayı başaran Korkmaz, Orman İşletme Personeli Doğukan Turan'ın yardımıyla sudan çıkartmayı başardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren vatandaşlar, karacayı yetkililere teslim etti. Çoruh Nehri'nden çıkarılan karaca, veteriner hekimlerim kontrolünde tedavi altına alındı.