Bornova Belediyesi 1 Mayıs\'ı Yeni Türkü konseriyle kutlayacak

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Yeni Türkü konseriyle kutlayacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "1 Mayıs'ta ve her zaman tarafım belli. Emekten yana olan herkesi 30 Nisan'da Yeni Türkü konserine, 1 Mayıs'ta da alanlara bekliyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, Büyükpark'ta 30 Nisan Salı akşamı (yarın) saat 21.00'de Yeni Türkü konseri düzenleyecek.

Yeni Türkü'nün efsaneleşmiş şarkılarının Büyükpark'ta yankılanacağı konsere tüm İzmirlileri davet eden Başkan Eşki, "Bornova Belediyesi'nde bir emekçi olarak çalışırken, sendika başkanı olup emek mücadelesi veren bir başkan olarak 1 Mayıs'ta ve her zaman tarafım belli. Emekten yana olan herkesi 30 Nisan'da Yeni Türkü konserine, 1 Mayıs'ta da alanlara bekliyoruz" diye konuştu.