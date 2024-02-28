Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Türk Halk Müziği Korosu Kış Konseri

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Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Kış Konseri, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Türk Halk Müziği bizim öz değerimiz, geçmişimiz. Bizim görevimizde bunu bizden sonraki nesillere taşımak" dedi.

Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Türk Halk Müziği Korosu, düzenlenen Kış Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde gerçekleşen gece, Bornovalılardan yoğun ilgi gördü.

Şef Selda Kesgi Dinç yönetimindeki koro, davetlileri, Türk Halk Müziği'nin en güzel eserleri ile buluşturdu. 19 parçanın seslendirildiği gecede solo performanslar da müzikseverlerden tam not aldı. Orkestra ve koristler birbirinden güzel türkülerle katılımcıların beğenisini kazandı.

"TÜRK HALK MÜZİĞİ BİZİM ÖZ DEĞERİMİZ"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Türk Halk Müziği bizim öz değerimiz, geçmişimiz. Bizim görevimizde bunu bizden sonraki nesillere taşımak. Bu gecede emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.