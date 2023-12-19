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Bornova Belediyesi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Veriyor

Bornova Belediyesi, tarımsal üretime verdiği destekler kapsamında zeytin yetiştiriciliği eğitimi düzenliyor. Eğitimlerde zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, bakımı ve korunması gibi konular ele alınıyor. Ücretsiz eğitimleri tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak.

Bornova Belediyesi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Veriyor
19.12.2023 - 11:43,  Güncelleme: 11:55
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Bornova Belediyesi tarımsal üretime verdiği destekleri, zeytin yetiştiriciliği eğitimleri ile sürdürüyor. Zeytin ağaçlarının yetiştirilmesinden bakım ve korumasına kadar kapsamlı bir içeriğe sahip olan eğitimler, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ücretsiz eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak.

Bornova Belediyesi tarımsal üretime verdiği destekleri sürdürüyor. Bornovalı çiftçilere tarımsal ürünlerin tohumlarının ücretsiz olarak verilmesinden, bakım ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satılmasına kadar kapsamlı destekler veren Bornova Belediyesi, ilçedeki üreticilerin daha bilimsel yöntemlerle üretim yapmasını sağlamak için zeytin yetiştiriciliği eğitimi veriyor.

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde  kursiyerlere, zeytin yetiştiriciliği; zeytinde sulama, gübreleme; zeytinde budama; zeytin hastalık ve zararlıları; kompost yapımı; meyve ağaçlarında aşılama; bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması konularında hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek. Eğitim sonunda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak. Bornova Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında, Bornova Halk Eğitimi Merkezi koordinasyonunda açılan Zeytin Yetiştiriciliği eğitimi 48 saat sürecek.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilçede tarımı geliştirmek için çok yönlü destekler verdiklerini dile getirerek, "Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alması, ülkemizin tarımının bilimsel yöntemlerle yapılıp ilerlemesi bizim önceliğimiz. Bu amaçlarla düzenlediğimiz eğitimlere katılan tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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