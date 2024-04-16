Bornova\'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Yerel

Bornova protokolü, Bornova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'ya hizmet yolunda birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Eşki, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca hep beraber olacağız. Bu sürecin Bornovamızı için bir bayram havasında geçmesini diliyorum" dedi.

Bornova Kaymakamlığı tarafından Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma ve tanışma toplantısında, Kaymakam Muzafffer Şahiner, Belediye Başkanı Ömer Eşki, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Yazan ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin tebrikleri kabul etti.

"İŞ BİRLİĞİ VE UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası göreve gelen muhtarların da katılıp kendilerini tek tek tanıttığı toplantıda konuşan Kaymakam Şahiner, Başkan Eşki'nin seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Sorunları ve yapılması gerekenleri biliyoruz. Hem Bornova Belediyesi hem de muhtarlarımızla işbirliği ve uyum içinde çalışacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"YARDIMLAŞARAK VE BİRBİRİMİZE DESTEK OLARAK DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE HİZMET EDECEĞİZ"

Bornova olarak hep birlikte huzurlu bir Ramazan ve sorunsuz bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade eden Başkan Eşki, "Hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Önümüzdeki 5 yıl boyunca hep beraber olacağız. Bu sürecin Bornovamızı için bir bayram havasında geçmesini diliyorum. Olabildiğince yanyana, yardımlaşarak ve birbirimize destek olarak devletimize ve milletimize hizmet edeceğiz" dedi.