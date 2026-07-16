Bornova'da Homeros Vadisi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bornova'da Homeros Vadisi Yangını Kontrol Altına Alındı

16.07.2026 17:27  Güncelleme: 19:15
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Bornova Homeros Vadisi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kamu kurumları ve Bornova Belediyesi ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - Bornova'nın simge doğal alanlarından Homeros Vadisi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ilgili kamu kurumlarının koordineli çalışması ve Bornova Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ilk ihbarının ardından Bornova Belediyesi, iş makineleri, Yangın Olaylarına Müdahale Araçları (YOMA) ve saha ekiplerini bölgeye sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale edilirken, Bornova Belediyesi de iş makineleri, YOMA araçları ve personeliyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Belediye ekipleri, ulaşımın sağlanması, yangın hatlarının desteklenmesi ve sahadaki çalışmalara lojistik katkı sunulması için yoğun mesai harcadı.

BAŞKAN EŞKİ: "İLK ANDAN İTİBAREN TÜM KURUMLARLA OMUZ OMUZA ÇALIŞTIK"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangının ilk anından itibaren belediye ekiplerinin sahada görev yaptığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Bornova Homeros Vadisi çevresindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına, tüm ilgili kamu kurumları ve belediyemiz ekiplerince ilk andan itibaren koordineli bir şekilde müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak söndürülmüş olup, bölgedeki soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Doğamızı korumak adına sahada canla başla görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederiz. Geçmiş olsun Bornova."

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin afet ve acil durumlarda tüm imkanlarıyla sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, doğal alanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova'da Homeros Vadisi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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