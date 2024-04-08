Boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Yerel

Boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı

Samsun'un Bafra İlçesinde 70 yaşındaki yaşlı adam boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp kendini vurdu. Ağır yaralanan kadın ile koca hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.04.2024 00:40  Güncelleme: 00:47
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Boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde 70 yaşındaki yaşlı adam boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp kendini vurdu. Ağır yaralanan kadın ile koca hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldız Yılmaz olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan İsmail Yıldız'ın evine gittiğini öğrenen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Topraklık Sokakta ki evine gitti. 2 katlı evin ikinci katında pencerede başına silah dayayan İsmail Yılmaz, kendisini ikna etmeye çalışan polislere 'Ben bu yaştan sonra hapis yatamam 'diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başladı. Silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi İsmail Yılmaz'ın boğazından girerek kulak kısmında çıktı. Ağır yaralanan İsmail Yılmaz olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen İsmail Yılmaz tedavialtınaalındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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