Bosna Hersek\'te Müslümanlar Ramazan ayını coşkuyla karşıladı

Bosna Hersek'te Müslümanlar, Ramazan ayının gelişiyle ilk teravih namazı için camilere akın etti.
Osmanlı dönemindeki birçok ramazan geleneğinin yaşatılmaya devam edildiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Müslümanlar Ramazan ayının gelişiyle yarın tutulacak ilk oruç öncesinde teravih namazı için cami ve mescitleri doldurdu.
Ramazan ayı coşkuyla karşılandı
Saraybosna, Ramazan ayını gün batımıyla birlikte Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nin üzerindeki Sarı Tabya'dan yapılan top atışıyla karşıladı. Şehre hakim konumda bulunan Sarı Tabya'da toplanan yüzlerce çocuk, top atışıyla birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.
Teravih vaktinin gelmesiyle birçok vatandaş, Ramazan ayının ilk teravihi için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ni tercih etti.
Ramazan ayı vesilesiyle tarihi Başçarşı süslenirken, Saraybosna'da İslam Birliği Meclisi ve Saraybosna Kantonu Turizm Birliği, Ramazan ayı boyunca hem şehir sakinleri hem de turistlere hitap edecek birçok etkinlik hazırladı. Bölge ülkelerinden Müslümanların da Ramazan ayının ruhunu hissetmek için tercih ettikleri bir adres olarak öne çıkan Saraybosna'da teravih ve iftar programlarının yanı sıra mukabeleler, konferanslar, zikir programları, sergiler ve konserler yapılacak. - SARAYBOSNA
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
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