Bosna Hersek'te ramazan coşkusu - Son Dakika
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Bosna Hersek'te ramazan coşkusu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan ayı büyük bir coşkuyla karşılanırken, tarihi Başçarşı, ay yıldız motiflerleri ve yeşil ışıklı aksesuarlarla süslendi.

28.02.2025 22:53
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan ayı büyük bir coşkuyla karşılanırken, tarihi Başçarşı, ay yıldız motiflerleri ve yeşil ışıklı aksesuarlarla süslendi.

Bosna Hersek'te Ramazan ayı hazırlıkları renkli görüntülere sahne oldu. Ramazan ayına özel Osmanlı döneminden kalma birçok geleneğin yaşatılmaya devam edildiği ve ramazan atmosferinin en güzel yaşandığı turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkan Saraybosna'da Müslümanlar, ramazan ayının gelişini bir coşkuyla karşıladı. Akşam vaktinin girmesiyle ile birlikte, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nin üst kısmında, şehre hakim bir mevkide yer alan Sarı Tabya'dan top atışı yapıldı. Ramazanın gelişini karşılamak için yağmurlu havaya rağmen Sarı Tabya'da toplanan yüzlerce çocuk, top atışı ile birlikte turuncu renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Başçarşı ay yıldız motifleriyle süslendi

Osmanlı döneminden kalma tarihi Başçarşı, ramazanın gelişi vesilesiyle ay yıldız motiflerleri ve yeşil ışıklı aksesuarlarla süslendi. Saraybosna İslam Birliği Meclisi ve Saraybosna Kantonu Turizm Birliği iş birliğinde ay boyunca "Saraybosna'yı ziyaret edin, ramazan ayının ruhunu hissedin" teması ile hem şehir sakinleri hem de turistlere hitap edecek birçok etkinlik hazırlandı. Bu çerçevede ramazan ayının karşılandığı ilk akşam, Bosnalı sanatçı ve koroların ilahiler seslendirdiği bir konser programı tertiplendi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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