Srebrenitsa Kurbanları Son Yolculuğuna Uğurlandı

Srebrenitsa'da bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanı 10 şehidin kalıntılarını taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan geçti. Vatandaşlar, kimlik tespitleri tamamlanan ve defin işlemleri için ailelerinden onay alınan şehitleri, gözyaşları ve dualar eşliğinde Srebrenitsa'ya uğurladı.

Saraybosnalılar, Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da işlenen soykırımın kurbanlarına ait naaşların bulunduğu 10 tabutu taşıyan konvoyu, hüzünlü bir veda ile toprağa verilecekleri Srebrenitsa'ya uğurladı. Konvoy, önce Bosna Hersek Devlet Başkanlığı binası önünde durdu ve burada kurbanların aileleri, vatandaşlar, yetkililer ve çok sayıda heyet, kurbanlar anısına saygı duruşunda bulundu. Tabutları taşıyan kamyonun da dahil olduğu konvoy, bunun ardından Saraybosna'nın Öldürülen Çocukları Anıtı, savaş sırasında en vahşi katliamlardan birine sahne olan Markale Pazar Yeri ve Saraybosna Belediye Binası önünde de durdu. Konvoyun durduğu her noktada vatandaşlar, şehitler için Fatiha okudu ve tabutları taşıyan kamyona çiçekler iliştirdi.

Tabutlar, 11 Temmuz'da soykırımın 31'inci yıl dönümünde kılınacak toplu cenaze namazının ardından Srebrenitsa'daki anıt mezarlıkta toprağa verilecek.

Devlet Başkanlığı önündeki uğurlama törenine katılan Bosna Hersek Yüksek Temsilci Vekili Louis Crishock, Srebrenitsa Soykırımı'nın anılmasının yalnızca geçmişle ilgili bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası toplumun tüm temsilcileri için kalıcı bir sorumluluk olduğunu söyledi. Crishock, "Srebrenitsa'nın ve Srebrenitsa Soykırımı'nın hatırasını yaşatmak, kurbanlara, onların ailelerine ve hem mevcut hem de gelecek nesillere karşı bir sorumluluk ve görevdir" dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 7 bin soykırım kurbanının kimliği tespit edildi

Srebrenitsa'da bu yıl defnedilecek kurbanların en genci, öldürüldüğünde 20 yaşında olan Sead Jusic, en yaşlısı ise Srebrenitsa'nın işgalcilerin kontrolüne geçtiği sırada 56 yaşında olan Ramo Dautovic olacak. Bosna'daki savaş sırasında Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te düşmesinin ardından Sırp güçleri, burada yaşayan 8 binden fazla Boşnak Müslümanı sistematik bir şekilde katletmişti. Kurbanların büyük bir bölümünü yetişkin ve çocuk yaştaki erkekler oluşturuyordu. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin soykırım kurbanının naaşı, kimliklerinin teşhis edilmesinin ardından defnedildi. Bosna Hersek kurumları, soykırımın halen kayıp olan kurbanlarının yanı sıra, bugüne kadar naaşlarına ulaşılamayan savaş kurbanlarını arama çalışmalarını da devam ettiriyor. - SARAYBOSNA