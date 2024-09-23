Bostancı, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bostancı, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seçildi

Bostancı, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seçildi

Mevcut başkan Mehmet Bostancı, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası'nda güven tazeleyerek yeniden seçildi.

23.09.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Bostancı seçimi kazanarak güven tazeledi.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu 21-22 Eylül tarihlerinde Kocaeli Ticaret Odasında yoğun katılımlı gerçekleşti. Tek adaylı listede mevcut başkan Mehmet Bostancı, 3. döneminde de seçimi kazanarak yeni dönemde oda başkanı olarak göreve 'Devam' dedi. Seçim sonrası açıklama yapan Bostancı, "Genel kurulumuz ve bugünkü seçimimiz katılım bakımından oldukça iyi. Özellikle genç meslektaşlarımız oldukça fazla ilgi göstermiştir. Yeni dönem için listelerimizi hazırlarken genç meslektaşlarımıza yer vermeye çalıştık. Her zaman burada baki olmadığımızı söyledik, bundan sonraki süreçte görevi gençler devralacak. Onlar bilgi ve tecrübelerimizden yararlanacak. Yeni dönemde akademik odalarla çok daha iletişim içerisinde olacağız, geride kalan dönemde bunu bir oranda başardık ama şimdi daha üst seviyeye taşımaya çalışacağız. İyi bir tarım ve hayvancılık politikası için çalışacağız. İleri düzey hayvancılık, ileri düzey veteriner hekimlik hizmetleri ile mümkündür. Başta kentimiz hayvancılığı olmak üzere ülke hayvancılığı adına önemli adımlarımız olacaktır. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de şeffaf, ulaşılabilir, temsil gücü yüksek bir yönetim ve yeni projelerimizle beraber mesleğimizi bir adım daha öteye taşıyacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Mehmet Bostancı, Yerel Haberler, kocaeli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bostancı, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:51:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bostancı, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement