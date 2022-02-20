Üye Girişi
Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı

20.02.2022 10:08

- Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, sokak köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

- Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, sokak köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hayvan barınağına götürülen köpek, veterinerler tarafından tedavi edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sokak köpeğinin boynuna, çöpteki bir yiyeceği yemeye çalıştığı sırada 4 adet demir halkası sıkıştı. Köpeği fark eden bir vatandaş ise durumu Yahşihan Belediyesi'ne bildirdi. Ekipler tarafından alınan köpek, İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. İtfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki demir halkaları hidrolik makas ile keserek çıkarttı. Hayvan barınağına götürülen köpek, veterinerler tarafından tedavi edildi.

Yahşihan Belediyesi'nde Hayvan Bakım Uzmanı olarak görev yapan Seda Er, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 tane çöp kutusu kapağının köpeğin boynuna sıkıştığını belirterek, "4 tane çöp kutusu kapağı. Hani birinci olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş, dördüncü olmuş. Muhtemelen yemek için devamlı kafasını çöp kutusunun içine sokmuş. Her seferinde de bir demir kalmış boynunda" dedi.

"Boynundaki metalleri kestiler"

Köpeğin insanlardan korktuğunu anlatan Er, "Hiçbir şekilde kimseye yaklaşamamış. Belediye ekiplerimizde yaklaşamadı. Baya bir uğraştık bir türlü yakalayamadık. Dün gece saat bir buçuktu. Özge hanım var köpeği yakalamaya çalışan. 'Köpeği halı sahanın için kapattım. Yardım edebilir misin?' dedi. Gece bir buçukta çıktık. Baya uğraştık yakalamak için en sonunda anestezi ile aldık ve itfaiyeye geçti. Orada boynundaki metalleri kestiler" diye konuştu.

"Kafasını çöp kutusunun içine sokmuş"

Yemekleri çöp kovalarının yanına konulmasını tavsiye eden Er, "4 tane çöp kutusu kapağı. Hani birinci olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş, dördüncü olmuş. Muhtemelen yemek için devamlı kafasını çöp kutusunun içine sokmuş. Her seferinde de bir demir kalmış boynunda. Aslında insanlar yemekleri çöpün içine değil de kenarına koysa bu hayvanlarda böyle perişan olmayacak. Çok şükür çıkarttık boynundakini. Getirdik barınağımıza koyduk yerine. Çok saldırgan, halen de dokunamıyoruz. Burada kısırlaştırmasını ve aşılarını yapıp yuva bulamaz isek sokağa salacağız" ifadesini kullandı.

Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı
Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı
Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı

YORUMLAR
500
Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı

Kırıkkale, Yahşihan, İtfaiye, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement