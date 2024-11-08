Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Açılıyor

Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 360 milyon TL'lik proje, Bozburun Yarımadası'ndaki 6 mahallenin su sıkıntısını ortadan kaldıracak. Açılış töreni Pazartesi günü yapılacak.

08.11.2024 15:33  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'te 360 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen ve Bozburun Yarımadası'nda bulunan 6 Mahallen'in su sıkıntısını ortadan kaldıran Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Pazartesi günü açılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 360 milyon TL yatırımla hayata geçirilen 'Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi' tamamlandı. 6 mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan bu önemli proje Pazartesi günü yapılacak olan açılış töreniyle hizmete girecek. Pazartesi günü saat 17.00'te Bozburun Mahallesi Kapıkkıyı mevkii Bozburun Plajı'nın bulunduğu alanda gerçekleşecek olan açılış töreninin ardından Soner Olgun sahne alacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılacağı açılış töreni ile birlikte Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Taşlıca ve Bayır Mahalleleri kesintisiz içme suyununa kavuşacak.

Özellikle yaz aylarında su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bu 6 mahallede tuzlu su içme suyuna karışıyor ayrıca seviye düşüklüğü nedeniyle su kesintileri yaşanıyordu. Bozburun Yarımadası içme suyu projesi ile birlikte bu mahalleler Atatürk barajından ilave su sağlanarak kesintisiz suya kavuşacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bozburun, Ekonomi, Finans, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 17:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.