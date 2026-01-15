Başkan Özel, Kandil gecesinde Kızılca\'da vatandaşlarla buluştu

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, kandil gecesinde Kızılca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kızılca Mahallesi'ndeki programa CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, Mahalle Muhtarı Hayrullah Karabulut, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mahalle ziyaretinde hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Özel, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında mahalle camisinde vatandaşlarla birlikte namaz kılan Başkan Özel, namaz sonrası Bozdoğan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kandil simitlerini vatandaşlara ikram etti.

Kandil gecesinin manevi atmosferine dikkat çeken Başkan Özel, "Bu mübarek gecede Kızılca Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Yaptığımız duaları kabul eylesin" dedi.

Vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özel'e mahalleye yapılan hizmetler için teşekkür etti. - AYDIN