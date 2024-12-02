Bozdoğan Belediye Başkanı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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Bozdoğan Belediye Başkanı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı\'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

02.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıcalıklı bireylerimizin daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri ve hayattan beklentilerinin karşılanabilmesi için toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Engelli olmayı sosyal yaşamı kısıtlayan bir kusur olarak değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak görmeliyiz. Her fırsatta engelli bireylerimizi kucaklayarak onların eşit ve değerli vatandaşlar olduğunu göstermeliyiz. Toplum olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, topluma entegrasyonlarına destek olmak ve geleceğe umutla bakan bireyler haline gelmelerine öncülük etmek en büyük sorumluluklarımızdandır"

Başkan Özel, mutlu ve huzurlu bir toplum için her bireyin eşit şartlarda yaşamasının önemine vurgu yaparak şunları ekledi:

"Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, toplumsal hayata katılımlarını artırmak ve yaşam sevinçlerini kaybetmeden mutlu bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak, bizlerin ve toplumun asli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm ayrıcalıklı bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor; bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuzu vurguluyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum" İfadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediye Başkanı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdoğan Belediye Başkanı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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