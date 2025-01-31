Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Madran Memba Suları Bayileriyle Toplandı - Son Dakika
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Yerel

Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Madran Memba Suları Bayileriyle Toplandı

Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Madran Memba Suları Bayileriyle Toplandı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Madran Memba Suları bayileriyle bir araya gelerek sektördeki sorunlar, talepler ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Toplantıda, sahte etiketlere karşı hukuki süreçlerin başlatılacağı belirtildi.

31.01.2025 18:49  Güncelleme: 18:51
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçenin önemli markalarından Madran Memba Sularının bayileriyle bir araya geldi.

Gençlik Parkı'nda düzenlenen toplantıda bayilerin talepleri, sektörde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Başkan Özel, Madran Suyunun hem bölgesel hem de ulusal ölçekte marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirterek bayi destek mekanizmalarının güçlendirileceğini ifade etti. Bayilerle yapılan düzenli toplantıların, hizmet kalitesini artırmada kritik rol oynadığını vurgulayan Özel, Madran Suyunun Bozdoğan için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Özellikle sahte Madran Su etiketi basarak vatandaşları yanıltanlara karşı hukuki sürecin başlatılacağını duyuran Başkan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Gerçek Madran Su, Bozdoğan Belediyesi Madran Doğal Kaynak Suyu'dur. Sahte etiketlerle halkımızı yanıltmaya çalışanlara karşı hukuki süreçleri başlatacağız ve bu konuda taviz vermeyeceğiz"

Toplantıya katılan bayiler, belediyenin gösterdiği duyarlılıktan ve iletişim kanallarının açık tutulmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Yetkili bayilerle sürdürülen iş birliğinin, Madran Su'nun hizmet kalitesini daha da yükselteceği ifade edildi.

Bozdoğan Belediyesi, doğanın sunduğu bu eşsiz kaynağı en kaliteli ve güvenilir şekilde tüketicilere ulaştırmak için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Madran Memba Suları Bayileriyle Toplandı - Son Dakika

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