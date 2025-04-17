Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Muhtarlarla Sorunları Görüştü

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, belediye toplantı salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki sorun ve ihtiyaçları istişare etti. Başkan Özel, ""Vatandaşın bir kuruşunu dahi israf etmiyoruz. Tasarrufla ayakta duruyoruz" dedi.

Belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda; altyapı, üstyapı, temizlik, çevre düzenlemeleri, sosyal ve kültürel projeler gibi birçok konu masaya yatırıldı. Muhtarların talepleri dikkatle dinlenerek not alındı. Katılımcı yönetim anlayışının altını çizen Başkan Galip Özel, "Birlikte üretmenin ve karar vermenin önemini bir kez daha ortaya koyduk. Halkın gücünü arkamıza alarak Bozdoğan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda, belediyelerin gelirlerine yapılan yüksek oranlı kesintiler de gündeme geldi. SGK ve vergi borçları gerekçesiyle belediyelerin gelirlerinden yüzde 60'ı aşan kesintiler yapılmaya başlandı. Bu durum hizmet üretimini zorlaştırsa da Bozdoğan Belediyesinin kararlılıkla yoluna devam edeceği belirtildi.

"Borcu silin demiyoruz, adil yapılandırma istiyoruz"

Başkan Özel, kesintilere rağmen hizmet üretme kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bu borçların çoğu geçmiş dönemlerden kalan SGK primlerinden kaynaklanıyor. Devlette devamlılık esastır. Borcu silin demiyoruz, sadece adil bir yapılandırma istiyoruz. Gelirlerimize el konulması hizmet üretmemizi engelliyor. Halkımıza hizmet edebilmek için çözüm istiyoruz."

"Kıt kaynaklarla dahi hizmete devam"

Göreve geldiklerinden bu yana tasarrufu öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Özel, "Vatandaşın bir kuruşunu dahi israf etmiyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hizmet üretiyoruz. Ekonomik zorluklar bizi durduramayacak" dedi. Zorlu sürece rağmen Bozdoğan halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Özel, "Eli kolu bağlı oturmayacağız. Belediyemizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak, Bozdoğan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" mesajı verdi.

Adil çözüm çağrısı

Gelir kesintilerinin sadece maaşları değil, tüm yerel hizmetleri ve projeleri etkilediğine dikkat çekilen toplantıda, belediyelerin merkezi hükümetten adil bir yapılandırma beklentisi bir kez daha dile getirildi. - AYDIN