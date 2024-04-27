Bozdoğan Belediye Başkanı Veteriner Hekimleri Ziyaret Etti

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Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel ilçede görev yapan veterinerleri unutmadı. 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan veterinerleri ziyaret eden belediye ekipleri hekimlerin günlerini kutlayarak hediyelerini takdim etti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, veteriner hekimlerin önemine vurgu yaparak, yaşadıkları sorunlarla ilgili Bozdoğan Belediyesi olarak tüm hekimlerin yanında olacaklarını belirtti. Göstermiş oldukları özverili çalışmalar için Veteriner Hekimlere teşekkür eden Başkan Özel, "Fedakar ve başarılı çalışmalarla, ülkemizin olağan ve olağanüstü tüm süreçlerinde, sadece hayvan sağlığı değil halk sağlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı alanlarında büyük hizmetler sunan pek kıymetli veteriner hekimlerimizin daima yanında ve destekçileri olacağız. Ülkemiz ve Dünya'da tüm sağlık alanı içerisinde ciddi bir öneme sahip olan Hekimlerimizin 27 Nisan Veteriner Hekimler Gününü kutluyor ve bu kutsal görevin zorlukları karşısında sarf ettikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN