Bozdoğan Belediye Başkanı Veteriner Hekimleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozdoğan Belediye Başkanı Veteriner Hekimleri Ziyaret Etti

Bozdoğan Belediye Başkanı Veteriner Hekimleri Ziyaret Etti

Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan veterinerleri ziyaret ederek günlerini kutladı ve hediyeler takdim etti.

27.04.2024 09:46  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel ilçede görev yapan veterinerleri unutmadı. 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan veterinerleri ziyaret eden belediye ekipleri hekimlerin günlerini kutlayarak hediyelerini takdim etti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, veteriner hekimlerin önemine vurgu yaparak, yaşadıkları sorunlarla ilgili Bozdoğan Belediyesi olarak tüm hekimlerin yanında olacaklarını belirtti. Göstermiş oldukları özverili çalışmalar için Veteriner Hekimlere teşekkür eden Başkan Özel, "Fedakar ve başarılı çalışmalarla, ülkemizin olağan ve olağanüstü tüm süreçlerinde, sadece hayvan sağlığı değil halk sağlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı alanlarında büyük hizmetler sunan pek kıymetli veteriner hekimlerimizin daima yanında ve destekçileri olacağız. Ülkemiz ve Dünya'da tüm sağlık alanı içerisinde ciddi bir öneme sahip olan Hekimlerimizin 27 Nisan Veteriner Hekimler Gününü kutluyor ve bu kutsal görevin zorlukları karşısında sarf ettikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bozdoğan, Dünya, Yerel Haberler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediye Başkanı Veteriner Hekimleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
01:47 Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
16:45 İstanbul ve Tekirdağ’da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon İstanbul ve Tekirdağ'da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon
09:33 Real’in yıldızı, Arda Güler’in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:21 Yıldız Tilbe’nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu
07:56 42 ilde uyuşturucu operasyonu 42 ilde uyuşturucu operasyonu
07:49 Hatay’da kuduz alarmı 2 mahalle karantinaya alındı Hatay'da kuduz alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı
07:34 Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu
07:12 Benzin yüklü tanker kaza yaptı Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi Benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 10:02:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bozdoğan Belediye Başkanı Veteriner Hekimleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement