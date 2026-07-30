Bozdoğan Belediyesi ekipleri hazır kıta bekliyor

Çine ilçesinde Madran Dağı'nda devam eden orman yangınına karşı Bozdoğan Belediyesi ekipleri, arazöz, iş makineleri ve personeliyle görevlendirme için hazır bekliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde Madran Dağı'nda etkisini sürdüren orman yangınına yönelik mücadele aralıksız devam ederken, Bozdoğan Belediyesi de müdahaleye destek vermek amacıyla hazır bekliyor.

Bozdoğan Belediye Başkan Vekili Veli Özcan koordinasyonunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, arazözler, iş makineleri ve operatörlerle birlikte hazır kıta bekleyişini sürdürüyor.

Yangının seyrini takip eden Baskan Vekili Özcan "Tüm kurumlarla irtibat halinde olduklarını ve destek talebi gelmesi halinde belediye ekipleri vakit kaybetmeden müdahaleye katılacaklarını" ifade etti.

Bozdoğan Belediyesi, yangınla mücadelede ilgili kurumlarla koordinasyon halinde hareket ederken, bölgedeki gelişmeler de anbean takip ediliyor. Belediye ekiplerinin bir risk durumunda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için teyakkuz halinde olduğu belirtildi.