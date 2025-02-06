Bozdoğan Belediyesi\'nden Acil Durum Uygulamaları Tavsiyesi

Yerel

Bozdoğan Belediyesi, özellikle deprem gibi acil durumlar için vatandaşların telefonlarında mutlaka bulunması gereken 5 önemli uygulamayı paylaşarak bu uygulamaların afet anlarında hızla müdahale edilmesini ve güvenliğin sağlanmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Bozdoğan Belediyesi bu uygulamaların her birinin, vatandaşların güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığı ve acil durumlar için kritik birer araç olduğu belirterek tüm herkesi bu uygulamaları telefonlarına indirmeye, afetlere karşı daha hazırlıklı olmaya davet etti. Belediyeden yapılan paylaşımda, AFAD Acil uygulamasının toplanma alanları, 112 acil numarası ve afetle ilgili diğer tüm bilgilere hızlı erişim sağladığı ifade edildi. Bu uygulamanın vatandaşların afetle ilgili her türlü bilgiye anında ulaşmalarını mümkün kıldığı belirtildi. Bir diğer önerilen uygulama ise 112 Acil uygulamasının ise konum belirtmenize gerek kalmadan, acil durum anında bulunduğunuz konumu yetkililere ileterek yardım almanızı kolaylaştırdığı kaydedildi. Ayrıca AKUT Güvendeyim uygulamasının, kullanıcının önceden belirlediği 5 telefon numarasına anlık konum bilgisi göndererek, afet anında hızlı iletişimi sağlığını, Mobil Düdük uygulamasının da enkaz altında kalma durumunda, şiddetli bir düdük sesi çıkararak kurtarma ekiplerine ve çevredeki kişilere yardım çağrısı yapmanıza imkan tanığı aktarıldı. Son olarak Bridgefy uygulamasının internet bağlantısı olmadan, yalnızca bluetooth teknolojisiyle mesajlaşma imkanı ile acil durumlarda iletişimi sürdürülebilir kıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan paylaşımda son olarak, "Büyük acıların yaşanmaması için tedbir almak şart. Unutmayın, tedbir hayat kurtarır" ifadelerine yer verilerek afetlere karşı hazırlıklı olunmasının gerekliliğine dikkat çekildi. - AYDIN