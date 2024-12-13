Bozdoğan Belediyesi'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları - Son Dakika
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Bozdoğan Belediyesi'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Bozdoğan Belediyesi\'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Bozdoğan Belediyesi, yerel seçimlerin ardından 8 ayda 33 bin metrekare taş döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yeni yollar yapıldı ve mevcut yollar onarılarak ilçenin ulaşım standartları yükseltildi.

13.12.2024 11:25  Güncelleme: 11:34
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Bozdoğan Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinde çalışmalarını sürdürürken, yerel seçimlerin ardından geçen 8 ay gibi kısa bir sürede toplam 33 bin metrekare taş döşeme çalışması gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in liderliğinde, ilçe genelinde hem yeni yollar yapıldı hem de mevcut yollar onarıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 22 bin metrekarelik alan yeni yolların yapımı için taş döşenirken, 11 bin metrekarelik alan ise mevcut yolların onarımı ve yenilenmesi için kullanılarak ilçenin hem estetik görünümü ve hem de ulaşım standartları yükseltildi. Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde önceliğimiz, Bozdoğan'ın altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmekti. 8 ay gibi kısa bir sürede bu kadar geniş çaplı bir hizmet gerçekleştirdik. Yapımı yarım kalan yollardaki çalışmaları tamamlayarak yeni açtığımız yollarda taş döşeme çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha modern, daha konforlu bir ilçede yaşaması için gece gündüz çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz, Bozdoğan'ı her yönüyle daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek" dedi.

Bozdoğan halkı, bu kapsamlı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özel ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediyesi'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları - Son Dakika

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