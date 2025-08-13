Bozdoğan Belediyesi\'nden Dömen Mahallesi\'ne Modern Taş Döşeme Çalışması

Bozdoğan Belediyesi, uzun yıllardır hizmet bekleyen Dömen Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik taş döşeme çalışmasını başlattı. Bir haftadır yoğun tempoyla çalışan belediye ekipleri, mahalle yollarını modern ve kullanışlı hale getiriyor.

Mahalle sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'e teşekkür etti. Dömen Mahallesi Muhtarı Himmet Arıkan, "Başkanımızın Dömen için yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ekipler bir haftadır yoğun tempoda taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır Dömen böyle bir hizmet almamıştı. Galip Başkanım sayesinde belediyeden hizmet aldık, Allah razı olsun" dedi.

Başkan Özel, Bozdoğan'ın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - AYDIN