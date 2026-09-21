Bozdoğan'da emniyet, okul çevresinde şüpheli şahıs ve araç denetimini artırdı - Son Dakika
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Bozdoğan'da emniyet, okul çevresinde şüpheli şahıs ve araç denetimini artırdı

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Bozdoğan\'da emniyet, okul çevresinde şüpheli şahıs ve araç denetimini artırdı
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Bozdoğan'da emniyet ekipleri, eğitim döneminin başlamasıyla okul çevresi ve öğrenci servisi denetimlerini artırdı. Şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edilirken servis şoförlerine güvenli taşıma kuralları anlatıldı, denetimler dönem boyunca sürecek.

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerini artırdı.

Bozdoğan'da okulların açılmasıyla birlikte İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul önlerinde tedbir aldı.

Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde görev yapan ekipler, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi. Okulların çevresindeki araç ve yaya hareketliliği de ekipler tarafından yakından takip edildi.

Denetimler kapsamında taşımalı eğitimde kullanılan öğrenci servisleri de kontrol edildi. Servis araçları ve sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, öğrencilerin güvenli şekilde taşınması için uyulması gereken kurallar konusunda şoförlere bilgilendirme yapıldı.

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla okul önü ve servis denetimlerini eğitim öğretim dönemi boyunca sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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