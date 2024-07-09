Bozdoğan'da Motorculara Kask Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Bozdoğan'da Motorculara Kask Dağıtımı Yapıldı

Bozdoğan\'da Motorculara Kask Dağıtımı Yapıldı

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projesi kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından motorculara ikinci defa kask dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan kasklar, motorcuların trafikte daha güvende olmalarını sağlamak amacıyla kullanılmalarını teşvik etmektedir. Proje ile ilçede kask kullanımının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. Bozdoğan Kaymakamlığı, kask takmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, kaskın baş yaralanmalarını önleyebileceğini belirtti ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

09.07.2024 09:19
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Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projesi kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince motorcuların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ilçede ikinci defa kask dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında dağıtılan kasklar, motorcuların trafikte daha güvende olmalarını sağlayacak olup, emniyet ve jandarma ekipleri kask dağıtımının yanı sıra motorculara kask kullanımı ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirme de yaptı. Uygulanan proje ile ilçede kask kullanımının artırılması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada motosiklet ve benzeri araçlarda kask takmanın zorunlu olduğuna dikkat çekilerek, kaskın başı darbelerden koruyarak ciddi baş yaralanmalarını önleyebileceği vurgulandı. Açıklamada, "İlçemizde kask kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projemiz kapsamında motorculara 2. defa kask dağıtımı yapılmıştır. Kaymakamlığımız tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projemiz kapsamında motorcularımızın daha güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ilçemizde kask dağıtımı yapılmıştır. Kaymakamımız İbrahim Gökçe motor kullanırken kask kullanmanın önemine değinerek projeye destek verenlere teşekkür etti. Bilindiği üzere motosiklet ve benzeri araçlarda kask takmak zorunludur. Kask takma, bisiklet sürerken veya motor kullanırken önemli bir güvenlik önlemidir. Kask, başınızı darbelerden korur ve ciddi baş yaralanmalarını önleyebilir. Her zaman uygun şekilde takıldığından emin olalım ve kaskınızı düzenli olarak kontrol edelim. Güvenliğiniz için kask takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Motorculara Kask Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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