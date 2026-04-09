Bozdoğan\'da şehitler için 8 bin kişilik Keşkek Hayrı düzenlendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen Çanakkale Şehitleri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 25. Geleneksel keşkek hayrı ve yılsonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yaklaşık 8 bin kişiye keşkek ikramı yapıldı. Programa Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve protokol üyeleri de katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Veysel Kasapoğlu yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikle Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte Çanakkale şehitlerimize olan hassasiyetimizi her yıl bu tür etkinliklerle sürdürüyoruz. Amacımız; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımızla birlikte şehitlerimizin hangi şartlarda, ne uğruna vatan için can verdiklerini anlatmak ve bu bilinci canlı tutmak" dedi.

Kasapoğlu ayrıca, öğrencilerin mesleki üretimlerini halkla buluşturmanın da önemli bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizin ve ülkemizin sanayi ve ekonomik gelişiminde mesleki eğitimin yerini anlatmak, öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmaları toplumla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılsonu sergisinde robotik kodlama projeleri, 3D yazıcı ile üretilen ürünler, elektrik-elektronik çalışmaları ve moda tasarım alanındaki üretimler ziyaretçilerden tam not aldı.

Programda Kaymakam Polat ve Başkan Özel, öğrencilerin hazırladığı ürünlerden satın alarak destek verirken, öğrencilere başarı dileklerini iletti. - AYDIN