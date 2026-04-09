Bozdoğan'da şehitler için 8 bin kişilik Keşkek Hayrı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozdoğan'da şehitler için 8 bin kişilik Keşkek Hayrı düzenlendi

Bozdoğan\'da şehitler için 8 bin kişilik Keşkek Hayrı düzenlendi
09.04.2026 15:45  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen Çanakkale Şehitleri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 25. Geleneksel keşkek hayrı ve yılsonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen Çanakkale Şehitleri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 25. Geleneksel keşkek hayrı ve yılsonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yaklaşık 8 bin kişiye keşkek ikramı yapıldı. Programa Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve protokol üyeleri de katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Veysel Kasapoğlu yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikle Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte Çanakkale şehitlerimize olan hassasiyetimizi her yıl bu tür etkinliklerle sürdürüyoruz. Amacımız; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımızla birlikte şehitlerimizin hangi şartlarda, ne uğruna vatan için can verdiklerini anlatmak ve bu bilinci canlı tutmak" dedi.

Kasapoğlu ayrıca, öğrencilerin mesleki üretimlerini halkla buluşturmanın da önemli bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizin ve ülkemizin sanayi ve ekonomik gelişiminde mesleki eğitimin yerini anlatmak, öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmaları toplumla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılsonu sergisinde robotik kodlama projeleri, 3D yazıcı ile üretilen ürünler, elektrik-elektronik çalışmaları ve moda tasarım alanındaki üretimler ziyaretçilerden tam not aldı.

Programda Kaymakam Polat ve Başkan Özel, öğrencilerin hazırladığı ürünlerden satın alarak destek verirken, öğrencilere başarı dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da şehitler için 8 bin kişilik Keşkek Hayrı düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:47:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da şehitler için 8 bin kişilik Keşkek Hayrı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.