Bozdoğan\'da Yaz Kur\'an Kursları için Bilinçlendirme Seminerleri

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik milli, manevi ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bilinçlendirme seminerleri devam ediyor.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, çocukların değerler eğitimi kapsamında çeşitli konularda bilinçlenmeleri hedefleniyor. İlçe vaizleri Ramazan Dal ile Şennur Düccar tarafından farklı yaz Kur'an kurslarında verilen seminerlerde, Aile Semineri kapsamında 'Çevre Ahlakı', 'Mahremiyet Bilinci', 'Arkadaşlık Bilinci-Akran Nezaketi' ve 'Ailemde Sorumluluklarım' başlıkları ele alınıyor. Seminerlerde ayrıca Bağımlılıkla Mücadele kapsamında 'Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden' ve 'Sigaradan Uzak Duralım' konularında öğrencilere bilgi verilerek, teknoloji kullanımında bilinçli davranmanın ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi anlatılıyor.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından yaz dönemi boyunca farklı Kur'an kurslarında öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.