Bozdoğan İlçe Müftülüğü, yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbe takdim etti

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Diyanet Akademisi tarafından başarı ile tamamlanan mesleki eğitimleri ve yerleştirme işlemleri sonucunda göreve başlama sürecine geçen aday din görevlileri için Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından göreve başlama programları düzenlendi.

Bozdoğan İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım'ın liderliğinde gerçekleştirilen programlar kapsamında, Haydere, Konaklı, Tütüncüler, Örtülü ve Akyaka Mahallerine yeni atanan din görevlileri için sarık ve cübbe takdim törenleri düzenlendi. İlçe Müftüsü Yıldırım, yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbeleri takdim etti. Aidiyet duygularının pekişmesini sağlamak, mesleki moral ve motivasyon oluşturmak, göreve olan ilginin artmasını ve kuruma adaptasyon sürecinin hızlanmasını amaçlandığı programlarda din görevlilerine İlçe Müftüsü Yıldırım tarafından görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri, toplumla daha iyi iletişim kurmaları ve hizmet verdikleri bölgelerde etkin rol almaları konusunda önerilerde bulunuldu. - AYDIN