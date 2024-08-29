Bozdoğan Kaymakamı, LGS sınavında başarılı öğrencileri tebrik etti

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Bozdoğan Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, 2024 LGS sınavında ilçede ilk üçe giren öğrencileri makamında ağırladı.

Bozdoğan Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, sınavda üstün başarı gösteren Reyyan Sena Uşan, Ulaş Uğurlu ve Yusuf Çınar Ayrancı'yı tebrik ederek, öğrencilerle yakından ilgilendi. Gençlerin gelecekte de başarılarını sürdürmeleri dileğinde bulunan Kaymakam Ata, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Başarılarınızla bizleri gururlandırdınız. Eğitim hayatınızda her zaman yanınızdayız" dedi. Ata, öğrencilerin ailelerini ve öğretmenlerini de verdikleri destekten dolayı kutladı.

Öğrenciler, Kaymakam Ata'nın kendilerine gösterdiği ilgi karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, başarılarını daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - AYDIN