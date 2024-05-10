Bozdoğan MYO\'da \'Dolabım Dolabın Olsun\' Sosyal Market Açıldı

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Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda (MYO) Halkla İlişkiler Uygulama Projesi dersi kapsamında 'Dolabım Dolabın Olsun' sloganıyla yürütülen 'Sosyal Market' açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuh Kılıç, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Bozdoğan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer Tuna, Belediye Meclis üyeleri, ilçe esnafı ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere destek olmayı, sürdürülebilirlik ve sıfır atık ilkesi doğrultusunda hareket etmeyi amaçlayan Sosyal Market projesi ile öğrenciler, bir sosyal sorumluluk çalışmasında yer almanın gururunu yaşadı.

Proje kapsamında öğrenciler hem kamu hem de özel sektörden bağışlanan giyim, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerini ücretsiz alabilecek. Bu sayede öğrenciler desteklenirken, aynı zamanda atık azaltma ve geri dönüşüm gibi sürdürülebilirlik prensipleri de desteklenmiş olacak. Proje kapsamında 4CEO Yönetim Danışmanlığı, Hakan Okay, Zühre Tekstil, Versiyon Tekstil, Mosa Tekstil, Ricardo Ricco, Loris Parfüm, Doğuş Çay, Teknokar, Eğitim Kutusu ve Eriş Un gibi önde gelen firmalar sıfır kıyafet ve gıda yardımında bulunarak, İdari Mali İşler Daire Başkan V. Murat Durmaz, Celal Kement ve Cemal Gündüz Sosyal Marketin teknik alt yapısının kurulmasını destekleyerek projeye katkı sağladı.

Sosyal Marketin açılışında konuşma yapan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuh Kılıç, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren ve sürdürülebilir geleceği hedefleyen sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığından gurur duyduğunu ifade eden MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuna, projenin uzun yıllar öğrencilere katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti. - AYDIN