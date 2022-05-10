Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı

10.05.2022 10:12
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı

Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda (MYO) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) tarafından, Bozdoğan MYO bünyesindeki Arama-Kurtarma-Tahliye-Yangın Söndürme ekibi ve öğrencilere yönelik "Yangın Eğitimi ve Acil Afet Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda (MYO) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) tarafından, Bozdoğan MYO bünyesindeki Arama-Kurtarma-Tahliye-Yangın Söndürme ekibi ve öğrencilere yönelik "Yangın Eğitimi ve Acil Afet Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikata, Bozdoğan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer Tuna, İSGB Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Nadir Savaş Öter, İSGB Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Ali Büyükmert, Hüseyin Akın ve Arama-Kurtarma-Tahliye-Yangın Söndürme ekibinde yer alan akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Bozdoğan MYO'nun konferans salonunda gerçekleştirilen teorik eğitimde; deprem öncesi ve sırasında alınacak önlemler, yangın söndürme tüplerinin özellikleri ve kullanılma biçimi, yangınlara müdahale konularında teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Meslek Yüksekokulu binasının ikinci katındaki elektrik panosu kaynaklı çıkan ve yayılan yangında tahliye ekibi tarafından tüm personelin ve öğrencilerin güvenli şekilde binadan çıkışı ve toplanma yerine ulaşması uygulamalı olarak sağlandı.

Tatbikatın ardından Meslek Yüksekokulu bahçesinde yakılan kontrollü ateşe ilk müdahalenin nasıl yapılacağı karbondioksit gazlı söndürme tekniği ile gösterildi. Ardından Meslek Yüksekokulu yangın ekibi ile öğrencilerin yangın söndürme tüplerini kullanması sağlandı. Tatbikat sonrasında Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer Tuna, tatbikat eğitimini veren ADÜ İSGB Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Nadir Savaş Öter ile tatbikata katılan herkese teşekkür etti. - AYDIN

Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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