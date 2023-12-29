Bozkurt Belediyesi Tarla Fareleriyle Mücadelede Zehirli Buğday Dağıtımını Sürdürüyor

Bozkurt Belediyesi, ilçede tarımsal üretimi tehdit eden tarla fareleriyle mücadele kapsamında zehirli buğday dağıtımını sürdürüyor.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarım, ilçemizin en temel geçim kaynaklarından biri. Bu nedenle çiftçilerimizin desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tarla fareleri gibi olumsuz etkenlerin ürün verimini düşürmesi, çiftçilerimizin karşısında ciddi bir sorun olarak duruyor. Bu kapsamda, ilçemiz genelindeki üreticilere yönelik tarla fareleriyle mücadelede zehirli buğday dağıtımını sürdürerek, bu soruna etkili bir çözüm getirmeyi amaçlıyoruz."

Bozkurt Belediyesi, tarım alanındaki çalışmalarıyla, çiftçilerin karşılaştığı zorluklara çözüm getirip, ilçenin tarımsal potansiyelini artırmayı hedefliyor.