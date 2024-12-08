Boztepe\'ye Giden Alternatif Yolda Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Yerel

Ordu'nun turizm gözdesi Boztepe'ye ulaşım sağlayan alternatif yol, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile sıcak asfalta kavuşturuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürdürülürken turizme kapı aralayan güzergahlarda unutulmuyor, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yollar standarttı yüksek yapıya kavuşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Ordu'nun misafir odası olan, her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Boztepe'ye alternatif ulaşım sağlayan 4 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Taşbaşı Mahallesi, Kirazlimanı Mahallesi, Nizamettin Mahallesi ve 122, 123 No.'lu sokaklara hitap eden 4 kilometrelik yolun 1 kilometresinde altyapı çalışmaları tamamlanarak asfalt konforu ile buluşturuldu.

Öte yandan geriye kalan 3 kilometrelik güzergahta menfez, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hattı gibi altyapı çalışmaları tamamlanarak asfalt çalışmalarına devam edilecek. - ORDU