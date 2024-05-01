Bozüyük Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Mesajında 1 Mayıs'ın emek verenlerin dayanışma günü olduğunu belirten Başkan Bakkalcıoğlu, "1 Mayıs, 1886'dan bugüne sömürüye karşı direnen işçilerin, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen emekçilerin mücadelesinin simgeleşmiş tarihsel adıdır. Alın teriyle ekmek mücadelesi veren işçilerimizin günüdür. Bizler dökülen her damla alın terinin kıymetini biliyor, daha mutlu, eşit şartlarda ve hakça bir yaşam için emeğin kutsallığına inanıyoruz. Ben bu günün birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle, emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan, ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için her noktasında emek harcayan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK