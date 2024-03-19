Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iftar programı düzenledi. İftar programına Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Başkan Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Programın sonunda Bakkalcıoğlu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak şehit aileleri ve gazilerimiz ile bir araya geldik, şehitlerimiz için dualar ettik. Hep birlikte sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı olan mübarek ramazan ayının bereketini paylaştık. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.