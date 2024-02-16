Bozüyük Belediye Başkanı BOZPARK Projesini Gerçekleştirmeye Kararlı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazisinden çıkarılmasına ret yazısı vermesi nedeniyle yapılamayan BOZPARK projesine ilişkin, "Tekrar göreve gelirsek göreve gelir gelmez kamulaştırmaya başlayacağız. Önümüzdeki dönemin dev projelerinden biri BOZPARK'ı gerçekleştirmeye kararlıyız. Bozüyük'e büyük bir akciğer yapacağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Bakkalcıoğlu, dün X hesabından yaptığı videolu açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazisinden çıkarılmasına ret yazısı vermesi nedeniyle yapılamayan BOZPARK projesinin detaylarını anlattı, projeyi hayata geçirmeye kararlı olduklarını kaydetti. Bakkalcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim, sizlere daha önce belirttiğim gibi; Bozüyük'e akciğer olacak bir BOZPARK kuracağız demiştik. Şimdi sizlerle BOZPARK'ı neden yapamadığımızı, engellemeleri belgeleriyle paylaşmak istiyorum. Göreve gelir gelmez, 2019 yılında direk Vali Başkanlığı'ndaki İl Tarım Koruma Kurulu'na başvurduk ve böylelikle onay alalım istedik. Tarım alanından çıkması onayını Tarım Kurulu'ndan oy birliği ile aldık. Ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kamu yararı kararı almamız gerekiyordu. İşte o karar için de Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurduk. 27 Şubat 2020'de Çevre Şehircilik Bakanımızın olurlarıyla kamu yararını da almıştık. Artık önümüz açılmıştı, kamulaştırmaya başlayabilirdik. Hızla çalışmalara başladık. Kurumsal yazıları yazdık. Ama bizi şok eden 2020'nin Ekim ayında Tarım Bakanlığı'ndan bu alanın tarım alanı dışına çıkarılamayacağı yazısı geldi. Ama biz yılmadık. Sayın Tarım Bakanı'nın yardımcısına sunumlar yaptık. Ama geri dönüş olmadı. Tekrar 2022 yılının Mayıs ayında bir yazıyla tekrar başvuruda bulunduk. Ama ne yazık ki günümüze kadar bunun da cevabı yok. Sevgili hemşehrilerim, siz değerli hemşehrilerimin oylarıyla Allah yardımcı olur da tekrar göreve gelirsek göreve gelir gelmez kamulaştırmaya başlayacağız. Önümüzdeki dönemin dev projelerinden biri BOZPARK'ı gerçekleştirmeye kararlıyız. İnşallah Bozüyük'e kırmızı çatıların yığılmadığı bu alanda büyük bir akciğer yapacağız!"