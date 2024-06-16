Bozüyük Belediye Başkanı Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye mezbaha alanına kurulan canlı hayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç diledi.

16.06.2024 11:30
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye mezbaha alanına kurulan canlı hayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri Cenkhan Acder, Serdar Çaldemir ve Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte hayvan pazarını gezen Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç diledi. Pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, fiyatlarla ilgili bilgi aldı. Kurbanlık almaya gelen hemşehrileri ile de görüşen Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara ibadetlerinin kabul olması dileklerini iletti. Bayram nedeniyle esnaf ve vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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