Bozüyük Belediye Başkanı Güneş Spor Kulübü\'nü ziyaret etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Bakkalcıoğlu, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Burada kulüp üyelerine konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının yanı sıra engellenen projelerinin de olduğunu belirterek, "Mesela çok büyük bir park yapacaktık, Bozüyük'e akciğer olacaktı. Tarım Bakanlığı engellediği için tarım alanından çıkartmadığı için yapamadık" dedi.

Bozpark ile ilgili ayrıntılı bilgi de veren Başkan Bakkalcıoğlu, tramvayı hastaneye ulaştıracaklarını söyledi. Bakkalcıoğlu, Yeşilkent köprüsü bağlantı yolu, TCDD üst geçit, yeni küçük sanayi merkezi, bin kişilik Kongre Merkezi gibi projeleri hakkında bilgi verdi.

Sohbet ortamında devam eden ziyarette Bakkalcıoğlu, dernek üyelerinin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.