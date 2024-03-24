Bozüyük Belediye Başkanı Güneş Spor Kulübü\'nü ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi.
Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Bakkalcıoğlu, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
Burada kulüp üyelerine konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının yanı sıra engellenen projelerinin de olduğunu belirterek, "Mesela çok büyük bir park yapacaktık, Bozüyük'e akciğer olacaktı. Tarım Bakanlığı engellediği için tarım alanından çıkartmadığı için yapamadık" dedi.
Bozpark ile ilgili ayrıntılı bilgi de veren Başkan Bakkalcıoğlu, tramvayı hastaneye ulaştıracaklarını söyledi. Bakkalcıoğlu, Yeşilkent köprüsü bağlantı yolu, TCDD üst geçit, yeni küçük sanayi merkezi, bin kişilik Kongre Merkezi gibi projeleri hakkında bilgi verdi.
Sohbet ortamında devam eden ziyarette Bakkalcıoğlu, dernek üyelerinin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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