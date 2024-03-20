Bozüyük Belediye Başkanı İftar Programlarına Katıldı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yardım Sevenler Derneği ile Sebze ve Meyveciler Derneği tarafından düzenlenen iftar programlarına katılarak, her iki derneğin üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu,Yardım Sevenler Derneği tarafından Bozüyük Belediyesi Manişar Sultan Abdülhamit Han Parkı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Burada dernek üyelerini selamlayarak, 'Hayırlı ramazanlar' dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, dernek başkanı Nermin Nalbantoğlu ve dernek üyelerine davetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bakkalcıoğlu ardından Kapalı Pazar'da Sebze ve Meyveciler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Ezanın okunması ile birlikte hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Bakkalcıoğlu iftar öncesinde ve sonrasında bir araya geldiği dernek üyeleri ile görüşerek sohbet etti, 'Hayırlı ramazanlar' diledi.