Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı

16.08.2022 17:28
Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarda yapılan aşure ikramına katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarda yapılan aşure ikramına katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Bozüyük Sebze, Meyve ve Pazarcılar Derneği tarafından yapılan aşure ikramı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe; Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sebze, Meyve ve Pazarcılar Derneği Başkanı Cem Murat Göksu, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, pazarcı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Kapağı dualarla açılan aşure tenceresinden ilk ikramı Başkan Bakkalcıoğlu yaptı. Etkinliğin ardından Bakkalcıoğlu, hem pazar esnafı hem de vatandaşlarla sohbet etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Murat Göksu, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı - Son Dakika
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