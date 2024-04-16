Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu\'na Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden seçilen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

31 Mart 2024 günü yapılan yerel seçimler sonrası yeniden seçilerek göreve başlayan Başkan Bakkalcıoğlu'na siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar tarafından yapılan tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Bakkalcıoğlu, kendisini ziyaret ederek görevinde başarılar dileyenlere teşekkür etti.