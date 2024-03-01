Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Küçük Sanayi Merkezi Projesini Anlattı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, düzenlediği bir toplantı ile yeni dönemde Bozüyük'e kazandırmak istediği önemli projelerinden birisi olan yeni Küçük Sanayi Merkezi projesi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan toplantıya Başkan Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burak Demir ve kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Salih Karabektaş, belediye meclis adayları yeni ve eski sanayi esnafları katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada "Küçük esnaf, küçük sanayi, esnafların tümü Bozüyük'ün bel kemiği. Bozüyük bir esnaf kenti olarak doğmuştu, sonra Sanayi kenti oldu. Sanayi kenti olduktan sonra da esnafımız Bozüyük'teki tüm varlığını gücünü daima korudu" diyerek mevcut küçük sanayinin Bozüyük'ün içerisinde nasıl bir yerde olduğunu video eşliğinde anlattı. Küçük ve orta sanayinin Bozüyük'ün içerisinde bir şerit halinde kaldığını belirten Başkan Bakkalcıoğlu Ben hep şunu düşündüm; dedim ki 'bu küçük sanayiyi nasıl yaparız da kaldırırız ya da nasıl durduracağız' bunu bu mevcut yapılaşmanın yıkımıyla çözmek mümkün değil. Ama eski küçük sanayimiz başta olmak üzere o bölümü kaldıralım istiyorum. Eski Küçük sanayiyi kaldırırken Bozüyük'te öyle bir şey yapalım ki Bozüyük'ün dışında bir bölgede yepyeni bir sanayi Merkezi yapalım, Küçük Sanayi Merkezi yapalım. Arkadaşlar bunun tüm araştırmalarını yaptık. Tabii yer bulmak kolay değil. Şimdi benim düşüncem bu yönde iken, Küçük Sanayi kooperatifi kuran birkaç arkadaşımız beni ziyaret etti. Bu çok önemliydi, demek ki esnafımızda da bir istek var 2 kere buluştuk. Düşüncelerimiz çakışıyordu. Bana 400'e kadar ulaşan bir başvuru olduğunu söylediler, bu talebin büyük olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ben mesleki olarak yaptığım araştırmalarda Bozüyük içerisinde üç yerde kurulabilecek yeni bir sanayi sitesinin olabilirliğini görüyorum. Ama bu yerlerin nereleri olduğunu sizlere de söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Sebebi şu; daha önceki dönemde bir yer belirlenmiş, Sanayiyi taşıyalım diye, bunu da duyurmuşlar o alandaki arazileri tarlaları rant hesabı yapan birileri kapatmış" dedi.

Daha sonra kanunlar ve mevzuatları da inceleyerek bir yol haritası yaptığını belirten Başkan Bakkalcıoğlu "Hazır kurulmuş kooperatifimiz var. Allah nasip ederse göreve gelirsek buradaki yerlerden sanayiyi kuracağımız yeri seçeceğiz. Belediyenin kamulaştırma yetkisini kullanarak orayı kamulaştıracağız, planlayacağız ve kooperatifle belediye birlikte bu dükkanları yapacağız. Ben büyük projeleri yapmayı hedef edinmiş bir insanım. Ben kentime bir park yapmak, bir küçük yol açmak veyahut da bir altyapı yapmayı proje olarak görmüyorum, onlar görevimiz ama proje işte böyle bir şeydir. Kentin dışında bir sanayi, Küçük Sanayi kenti oluşturabilirsek proje budur" diye konuştu Yeni dönem için 3 dev projesi olduğunu belirten Başkan Bakkalcıoğlu, benim 3 tane dev projem var, bir tanesi bu yeni küçük sanayi merkezi yapmak, bir tanesi demiryoluna üst geçit yapmak, bir tanesi de yapımı engellenen BOZPARK var diyerek bu iki projesi hakkında da bilgi verdi. Toplantının sonunda Başkan Bakkalcıoğlu sanayi esnafının sorularını yanıtladı. - BİLECİK