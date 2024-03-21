Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Atalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'yu ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Bakkalcıoğlu'nun ziyaretleri sürüyor. Ziyaretlerinde Başkan Bakkalcıoğlu'na yeni dönem Belediye Meclis üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adayları eşlik diyor. Bu kapsamda Bakkalcıoğlu, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Atalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ile bir araya geldi.

Ardından Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret ederek, vatandaşları selamladı.