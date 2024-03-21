Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Atalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'yu ziyaret etti.
Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Bakkalcıoğlu'nun ziyaretleri sürüyor. Ziyaretlerinde Başkan Bakkalcıoğlu'na yeni dönem Belediye Meclis üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adayları eşlik diyor. Bu kapsamda Bakkalcıoğlu, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Atalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ile bir araya geldi.
Ardından Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret ederek, vatandaşları selamladı.
Son Dakika › Yerel › Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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