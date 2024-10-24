Bozüyük Belediye Başkanı Öğrencileri İtfaiyede Ağırladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Öğrencileri İtfaiyede Ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Öğrencileri İtfaiyede Ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kumral Abdal Anadolu Lisesi Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencilerini itfaiye müdürlüğünde ağırlayarak, onlara afet bilinci ve yangın eğitimi verdi.

24.10.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kumral Abdal Anadolu Lisesi Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencilerini danışman öğretmenleri Ahmet Arın eşliğinde Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde ağırladı.

Başkan Bakkalcıoğlu öğrenciler ve öğretmenleri Ahmet Arın ile bir süre görüşerek sohbet etti. Öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu "Geleceğimizin teminatı yavrularımızı afet bilinci oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmalar için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ardından Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından öğrencilere temel yangın eğitimi verildi. Eğitim çalışmasında öğrencilere ayrıca tahliye merdiveni ile ilgili bilgi verilerek kurtarma ekipmanları tanıtıldı ve ne işe yaradıkları ile nasıl kullanılacakları anlatıldı. Eğitimin sonunda kulüp öğrencileri de Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne hazırlamış oldukları afetlere hazırlık broşürü ile deprem öncesi ve sonrasına ait analiz raporunu hediye ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Öğrencileri İtfaiyede Ağırladı - Son Dakika

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