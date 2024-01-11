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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bakkalcıoğlu mesajında üç ayların manevi iklimine girildiğini ve bu dönemde yapılan dua ve ibadetlerin kabul edileceğini belirtti. Ayrıca, dostluk, kardeşlik, dayanışma ve birlik duygularının daha da yoğun yaşandığı üç ayların ve Regaip Kandili'nin hayırlı olmasını diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu\'ndan Regaip Kandili Mesajı
11.01.2024 - 09:56,
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktasına ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Regaip Kandili de rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Peygamberimiz bu mübarek gecede yapılan dua ve ibadetlerin kabul edileceğini müjdelemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı üç ayların ve Regaip Kandili'nin hayırlı olmasını diliyor, tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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