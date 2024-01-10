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Bozüyük Belediye Başkanı, Saffet Şeker Ortaokulu Değerler Kulübü Öğrencileriyle Görüştü - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı, Saffet Şeker Ortaokulu Değerler Kulübü Öğrencileriyle Görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saffet Şeker Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri ve proje öğretmenleri Emine Günel ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencilerin hazırladığı '0 Atık Projesi' hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette öğrencilere başarılarının devamı için tebriklerini ileten Başkan Bakkalcıoğlu, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Bozüyük Belediye Başkanı, Saffet Şeker Ortaokulu Değerler Kulübü Öğrencileriyle Görüştü
10.01.2024 - 10:17,
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saffet Şeker Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri ve proje öğretmenleri Emine Günel ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Saffet Şeker Ortaokulu 6. sınıf Değerler Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri Emine Günel, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Öğrenciler Başkan Bakkalcıoğlu'na hazırladıkları "0 Atık Projesi" hakkında bilgi verdiler ve fikir alışverişinde bulundular. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette proje öğretmeni Emine Günel'de Başkan Bakkalcıoğlu'na çiçek takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu öğrencileri hazırladıkları başarılı projeleri nedeniyle tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirirken öğrencilere başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı, Saffet Şeker Ortaokulu Değerler Kulübü Öğrencileriyle Görüştü - Son Dakika


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