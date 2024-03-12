Bozüyük Belediye Başkanı Türk Metal Sendikası\'nı ziyaret etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret ederek sendika yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Eskişehir Türk Metal Şube Başkanı Orhan Demir ve Bozüyük Türk Metal Bölge Temsilcisi Mesut Dinç'i makamında ziyaret etti. Türk Metal Sendikası yöneticileri ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakkalcıoğlu'na ziyarette, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, yeni dönem Belediye ve İl Genel Meclis üyesi adayları eşlik etti.

Ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir sözleşme dönemini bitirdiğinizi biliyorum. Ben de belediyemde bu enflasyon baskısı altında hem de rakamı belirli olmayan enflasyon baskısı altında çalışanlarıma hemen hemen sizinkine benzer güzel bir toplu sözleşme yaptık. Dileğim o ki bu ücretleri alan insanlarımızın, enflasyona hakim olunur da hiç olmazsa bu paralarında erime olmaz."

Daha sonra sendika üyeleri ile bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, 5 yıllık görev sürecini değerlendirerek Ücretsiz Su Projesi, Can Suyu Sosyal Destek Projesi, kış desteği, tramvay gibi söz verdiği ve gerçekleştirdiği projelerden bahsetti. Söz verip yapamadığı, yaptırılmayan projelerine de değinen Başkan Bakkalcıoğlu, BOZPARK projesi ile demiryolu üst geçit projesini anlatarak, planladıkları Boztram'ın hastaneye kadar götürülmesi projesi, yeni Küçük Sanayi Merkezi ve bin kişilik Kongre Merkezi gibi projeler hakkında da bilgi verdi.

Sohbet ortamında devam eden ziyarette Bakkalcıoğlu, sendika üyelerinin sorularını da yanıtladı.