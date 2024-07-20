Bozüyük Belediyesi Alt Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri'nin ilçe genelindeki alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Ekipleri tarafından Yediler Mahallesi'nde yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında Zafer Caddesi'nde yer alan ana yağmur suyu hattında meydana gelen sorunlar giderilerek hatta yenileme yapılıyor. Çalışmalar yoğun olarak devam ederken, ekipler rutin hat arıza tadilatı ve çeşitli rögar temizliklerini de sürdürüyor. - BİLECİK